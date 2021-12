Kämpfen gegen den Neid der Einheimischen

Im Zeitalter des Selfpublishing ist nichts so verführerisch wie die Publikation eines eigenen Buchs. Und was eignet sich dafür im Zweifelsfalle besser als die eigene Familiengeschichte? Nur: Was einen selbst begeistern mag, braucht noch lange nicht für die Allgemeinheit interessant zu sein. Voraussetzung für ein relevantes Buch über die eigene Familie sollte also zumindest ein Hauch des Ungewöhnlichen sein. Das es dann auch noch in einer attraktiven Sprache darzustellen gilt.