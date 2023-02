Am Jugendmusikwettbewerb Virtuosität gezeigt und Gestaltungskraft bewiesen

Offenbar hat Hans-Andrea Tarnutzer ein Talent für Bonmots. «Als ich hinten in der Reihe gesessen bin», verriet der Direktor der Evangelischen Mittelschule Schiers (EMS) dem Publikum, «hab ich gedacht: Ich werde immer älter, die Musikerinnen und Musiker immer jünger – und das Niveau immer höher.» Natürlich ging es beim Jugendmusikwettbewerb am Samstag in Schiers, den das Musikgymnasium der EMS in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch veranstaltete, nicht um Tarnutzers Talent, sondern um jenes der Teilnehmenden.