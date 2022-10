Jetzt wird das Unesco-Welterbe auch in Glarus Nord gewürdigt

von Gret Menzi

Die Tektonikarena Sardona mit der Glarner Hauptüberschiebung ist 2008 in die Liste der Unesco-Weltnaturerbestätten aufgenommen worden. Politisch entschieden wurde dann, dass Elm und Glarus je ein Besucherzentrum erhalten. Der Kerenzerberg als eines der Eingangstore zum Welterbe ging leer aus. Dies wurde am Freitagabend mit der Eröffnung der Dauerausstellung im Hotel «Lihn» in Filzbach korrigiert.