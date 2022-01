Italienisches Kolorit und ein Ausnahmeklarinettist

Es ist längst Tradition, dass die Neujahrsprogramme der Kammerphilharmonie Graubünden weder falsch glitzern noch übertrieben funkeln. Das hat gute Gründe: Zum einen will man die aus aller Welt übertragenen Silvester- und Neujahrskonzerte nicht um ein zusätzliches, in Sektlaune abgehaltenes ergänzen, sondern eigene Akzente setzen. Zum anderen müssen die an Neujahr in Arosa und am 2. Januar in Chur gespielten Werke auch in den übrigen Konzerten der kammerphilharmonischen Wintertournee «funktionieren», also vor und nach dem Jahreswechsel.