In fremdem Sold – einst ein normales Bündner Gewerbe

In seinem 1821 spielenden Roman «Die Dunkelheit in den Bergen» lässt der Schriftsteller Silvio Huonder zu Beginn zwei junge Bündner zu Fuss in die Heimat zurückkehren. Und zwar direkt aus den Diensten der königlich-niederländischen Armee. Die beiden sind zwar nur ein literarischer Kniff des Autors, um Graubünden mit den Augen der lange Fortgewesenen zu beschreiben. Aber die Sache selbst ist nicht erfunden. Jahrhundertelang standen Schweizer in Kriegsdiensten anderer Länder. Erstaunlich viele von ihnen stammten aus der Bündner Herrschaft, dem Prättigau und der Surselva.