In den Wald oder ins Bett – zwei Aussteiger müssen sich erklären

Es ist ein guter Jahrgang des Jungen Theaters Graubünden (JTG), der da aus der schwierigen Pandemiezeit hervorgegangen ist. Und auch die komplett neue Leitung des Vereins, der im ganzen Kanton Kurse für den Schauspielnachwuchs organisiert, scheint sich ausgesprochen fruchtbar auszuwirken. Das Top-Ensemble der sich immer wieder neu bildenden Truppe ist am Donnerstagabend auf jeden Fall mit einem Stück an die Öffentlichkeit gegangen, das in jeder Hinsicht Freude machte.