Im roten Turm entzünden sie ein Licht der Hoffnung

«Kunst ist die Antwort» sagt der Choreograf und Tänzer Ilia Jivoy am Beginn dieses berührenden Abends auf dem Julierpass. Rund 200 Zuschauer erwarten das erste Ballett des Origen-Festivalprogramms dieses Sommers. Sich kurz vor der Aufführung hinzustellen und das Werk zu erklären, bevor man dann auf der Bühne körperliche Höchstleistung abliefert, das könnten nur die Tänzer aus St. Petersburg, meint Intendant Giovanni Netzer in seiner Einführung bewundernd. Das ist tatsächlich nicht selbstverständlich – so wie nichts an diesem Theaterereignis im roten Turm.