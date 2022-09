Im Göldi-Museum wird gefeiert

Elif Askin forscht zum Thema Menschenrechte an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Die Entwicklung des universellen Menschenrechtsschutzes gehöre zu den bedeutendsten Errungenschaften der Menschheit, steht dazu in der Mitteilung. «Kaum ein Staat würde sich öffentlich gegen diesen aussprechen.»