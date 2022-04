«Ich wollte von Anfang an vom Spielen leben»

mit Markus Hauser sprach Claudia Kock Marti

Markus Hauser, Sie leben heute in Zürich und sind als Saxofonist mit eigener Band oder als Gastmusiker in der ganzen Welt unterwegs. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ihre einstige Glarner Heimat besuchen?

Markus Hauser: Viele Erinnerungen. Auch an meine Auftritte im Glarnerland, wo ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Da ich oft auf Tournee bin, komme ich nur wenig dazu, meine Eltern in Mitlödi zu besuchen.