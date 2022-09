«Ich war nie völlig auf der Schlagerlinie»

Zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum holt sich die Schlagerparade Chur einen der Grossen dieses Genres ins Programm. Der 85-jährige Roberto Blanco ist ein Schlagerurgestein, der in den Siebzigerjahren Dauergast in den Unterhaltungssendungen des deutschen Fernsehens war. Er wurde 1937 in Tunis als Sohn eines Varietékünstlers und einer Tänzerin und Sängerin aus Kuba geboren, die mit Shows in zahlreichen Ländern rund um den Globus auftraten. Eher durch Zufall kam er nach Kindheit und Jugend in Beirut und Madrid zu einer Filmrolle in Deutschland, wo er dann seine Karriere aufbaute.