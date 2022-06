Horror-Game im Stile von HR Giger erscheint im Herbst

Das angekündigte First-Person-Horror-Game, orientiert sich stilistisch an den Werken des Bündner Künstlers HR Giger. In «Scorn» geht es um die Idee, in die Welt geworfen zu werden. «Isoliert und verloren in dieser traumhaften Welt, erkunden Sie verschiedene miteinander verbundene Regionen auf nicht linearer Weise», so der serbische Entwickler. Darin soll es für jeden Ort ein eigenes Thema, Rätsel und Figuren geben, die für die Schaffung einer zusammenhängenden Welt von entscheidender Bedeutung sind. Auf Filmsequenzen im Spiel soll laut Ebb Software komplett verzichtet werden. Die Spielerinnen und Spieler sollen ungestört in «die grässliche Realität der lebendigen, atmenden Welt» eintauchen und dort verweilen.