Zum Abschied gibt es in Glarus ein Wunschkonzert

von Kurt Aschwanden

Am Samstagabend und am Sonntagnachmittag spielte die Harmoniemusik Glarus (HMG) in der Aula der Kantonsschule das Programm ihres Jahreskonzerts. Es wurde zum Abschied des Dirigenten mit Lieblingsstücken aus den letzten Konzerten und mit neuen Wunschtiteln von Dominic Uehli zusammengestellt.