Als in Klosters die Prominenz zu Gast war

von Maya Höneisen

Mit seinen rund drei Kilogramm ist das Buch «Klosters» in der Tat ein gewichtiges Werk. Herausgeber ist der Engadiner Fotograf und Autor Fabrizio D’Aloisio. Auf 400 Seiten hat er Fotografien und Texte von prominenten Gästen, die Klosters über rund drei Jahrzehnte beherbergte, zusammengetragen. In den 1950er- und 1960er-Jahren entdeckte eine glanzvolle Gästeschar das Bergdorf Klosters. Die Prominenz aus Film, Wirtschaft, Literatur und Politik fand in Klosters einen idealen Rückzugsort.