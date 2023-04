Ilanzer Geschäfte bieten «besonderes Einkaufserlebnis»

Lohnenswert ist ein Ausflug in die erste Stadt am Rhein ohnehin immer, am Samstag, 15. April, erst recht: Von 10 bis 17 Uhr findet in Ilanz einmal mehr die Primavera, die jährliche Gewerbeausstellung der Surselva, statt. 36 Unternehmen aus der Region bieten den Besucherinnen und Besuchern vielfältige Angebote. Der vom Handels- und Gewerbeverein Ilanz und Umgebung organisierte Event besticht durch «ein besonderes Einkaufserlebnis mit vielfältigen Neuheiten und einem ungezwungenen Kennenlernen» auf engem Raum sowie «interessante Gespräche und ganz viel Spass», wie es am Mittwoch in einer einschlägigen Medienmitteilung heisst.