Gelungene Premiere für ein spannendes Projekt

Chöre in der Churer Martinskirche – das ist im Herbst so alltäglich wie ein strahlend blauer Himmel über der Stadt. Die 60 Sängerinnen und Sänger jedoch, die am Samstag hier mit einem Mendelssohn-Programm auftraten, waren kein gewöhnlicher Chor. Denn noch eine gute Woche zuvor gab es ihn gar nicht. Sechs intensive Probentage lang hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten «Chorwoche Chur» zusammengerauft und die anspruchsvollen Vokalwerke einstudiert.