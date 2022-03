Für Hilfsgüter und Freiheit musiziert und gesungen

Konzerte zu organisieren, dauert normalerweise Monate. Das Junge Orchester Graubünden war schneller; nach nur einer Woche stand das Programm des Benefizkonzerts vom Sonntag im Theater Chur. Aufgewühlt von der Invasion Russlands in die Ukraine hatten sich Bündner Musikschaffende kurzfristig zusammengetan, um Spenden für die dortige Zivilbevölkerung zu sammeln. Ein Aufruf, der ganz im Sinne des Publikums war, das sich am Vormittag in stattlicher Grösse im Theater einfand.