Für die Klibühni braucht es gewiss keinen «Theaterzwang»

So ganz hat es sich offenbar noch nicht herumgesprochen, worum es sich bei diesem «Endspurt» handelt, der momentan auf dem Spielplan der Klibühni steht. Es ist nämlich nicht einfach nur eine der vielen Produktionen, die – mal von einheimischen Kulturschaffenden, mal von Gastspielensembles – auf die Bretter des Kleintheaters in der Churer Altstadt gebracht werden. Nein, dieses Stück stellt so etwas wie die Quintessenz dessen dar, was in dem Haus der Freigeister der Bündner Schauspielszene in den letzten 40 Jahren passiert ist.