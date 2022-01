Fotoausstellung regt zum Nachdenken über Bäume an

Raum und Zeit lösen sich auf – und ich bin Teil der Ruhe.» Der Glarner Fotograf Fridolin Walcher vergleicht seine Empfindungen zu Wald und Bäumen mit jenen, wenn er Felswände studiert und fotografiert. Für diese Ruhe müsse er immer wieder in die Wälder gehen mit ihrem besonderen Klima und ihrer besonderen Energie, überall auf seinen Reisen. In Südafrika, in Brasilien, auf Bali. Und die Resultate seien mehr Fühlen als Dokumentieren.