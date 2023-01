Ihre Motive fand die Malerin Lotte auf drei Kontinenten

Eine in den Bildhintergrund führende Baumallee, in die schräg das Sonnenlicht fällt, vermutlich im Spätsommer gemalt, vermutlich in der Gegend am bayerischen Ammersee: «Quo vadis» hat die Malerin ihr 1995 entstandenes Gemälde genannt. Die Frage im Titel nach dem Wohin könnte als Motto für die ganze Ausstellung im Churer Forum Würth dienen. Denn Lotte Copi, die ihre Werke seit Jugendzeiten nur mit dem Vornamen signierte, ist viele Wege gegangen – im Leben wie auch künstlerisch auf gleich drei Kontinenten.