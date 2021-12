Fonduegesichter bespassen

Es muss einmal wieder gesagt werden: Dass dieses Arosa-Humorfestival auch nach 30 Jahren so gut funktioniert, ist schon erstaunlich. Da wird eine Kunst, die eigentlich aus einer urbanen Subkultur, aus Kellertheatern und zwielichtigen Untergrundbars stammt, hinauf in die winterliche Bergidylle versetzt. Wortakrobaten und Kabarettist-innen, die sonst ihr städtisches Pflaster kaum je verlassen, karrt man in Schneetöffs auf eine Alp in 2020 Metern Höhe.