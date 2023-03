Tastentage Klosters: Christof Hegi verrät, wie man an Stars wie Rhoda Scott kommt

Die Anfrage kam vergangene Woche aus Klosters: Die 84-jährige US-Musikerin Rhoda Scott sei – wie bereits angekündigt – demnächst mit ihrer Band bei den «Tastentagen» zu Gast. Ob es nicht eine gute Idee sein würde, sie in der Zei- tung zu porträtieren? Es war Programmleiter Christof Hegi, der die «Grand Old Lady» der Hammondorgel als musikalisches Schwergewicht in die Waagschale warf, um das rund um Ostern terminierte Musikfestival noch einmal ins Gespräch zu bringen. Hegi ist ein alter Hase, was das Organisieren von Konzerten angeht. Und auch in der Medienarbeit kennt er sich aus.