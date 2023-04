Kühner Ritt durch musikalische Zustände aller Art

Nachdem am Donnerstag das Ensemble Ö! im Theater Chur konzertiert hatte, war es am Freitag an der Kammerphilharmonie Graubünden, ihren Beitrag zum Festival «Tuns contemporans» zu präsentieren. Wie stets nach sportlich kurzer Probenphase. Denn eine weitere Probe hätten zwei der gespielten Werke gut und gerne vertragen: Jürg Brüeschs «Passacaglia» (Orchestrierung: Thomas Gartmann) und Caterina di Ceccas Streicherstück «La via isoscele della serra».