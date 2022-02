Fast so gut wie die Stars selbst 

Die Organisatoren unter der Leitung von Yves Bugmann sind bereit für die siebte Austragung des Coverfestivals in Davos, welches vom 24. bis 27. März über die Bühne geht. «Nach der zweijährigen Durststrecke wird ein tolles Spektakel geboten, das abwechslungsreiche Tribute-Bands aus ganz Europa umfasst», so der Verein Coverfestival in einer Mitteilung. Als Highlight dürfe «ABBA Chique», wie auch die Imitation von «Lady Gaga Tribute Donna Marie» betrachtet werden. Seit Beginn gehöre zudem die Band, welche die legendärsten Rocksongs interpretiert, zum Programm: «John Diva» zähle in Davos auf eine treue Fangemeinde.