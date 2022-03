Es wird viel auf Deutsch gesungen

Vor dem Sound of Glarus ist die spannende Frage jeweils: Wer tritt am Open Air im Herzen von Glarus auf? In diesem Jahr drängte sich jedoch eine andere Frage in den Vordergrund: Wo geht es in diesem Jahr über die Bühne? Nachdem sich die Organisatoren im vergangenen Jahr pandemiebedingt für einen Wechsel vom Rathausplatz auf den Zaunplatz entschieden hatten, gab es auch für dieses Jahr zwei Optionen. Am Montagmorgen liess Mitorganisator Jonny Tinner im Rathauskeller die Katze aus dem Sack: Das Sound of Glarus 2022 wird wiederum auf dem Landsgemeindeplatz stattfinden.