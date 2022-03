«Es gehört zur Kultur, Brücken zu bauen»

Rund zwei Dutzend Balletttänzerinnen und -tänzer, Choreografen und Musiker russischer oder ukrainischer Herkunft waren in den letzten Jahren beim Bündner Kulturfestival Origen zu Gast. In dieser Woche hat Intendant Giovanni Netzer täglich mit ihnen kommuniziert. Damit ist er wohl der einzige Kulturschaffende im Kanton, der einen direkten Einblick in die dramatische Situation der russischen Künstlerszene hat.