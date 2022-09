Eine Liebeserklärung an Paris und die Querflöte im Speziellen

Sie ist vom Wallis her mit dem Töff zur Probe nach Chur gekommen und gewissermassen mitten im Pariser Postkutschen-Zeitalter gelandet. Denn die Werke, die Sarah-Maria Schmid demnächst mit dem Churer Orchesterverein aufführen wird, entstanden in einer Epoche, in der Hufgeklapper die prächtigen Boulevards erfüllte. Autolärm konnte man sich damals weder in Paris noch anderswo vorstellen, ein röhrendes Motorrad schon gar nicht.