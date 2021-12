Eine lang unterschätzte Pionierin

von Walter Labhart

Vor 110 Jahren als Lilian Susanne Ursula Tschudi in Schwanden geboren und dort 2004 gestorben, schuf sich Lill Tschudi vor allem mit farbigen Linolschnitten einen internationalen Namen. Mit mehr als hundert grafischen Werken ist sie im Metro­politan Museum in New York repräsentativer vertreten als in schweizerischen Museen.