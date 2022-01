Eine Kaiserin im Schnee

Eifrige Origen-Festivalbesucher haben sie schon 2014 kennengelernt. Da war Kaiserin Irene Gast bei der Krönung Karls des Grossen im temporären Theaterbau in Müstair. In Wirklichkeit war die Herrscherin des Byzantinischen Reichs sicher nicht an Weihnachten im Jahr 800 in Rom anwesend gewesen. Doch Giovanni Netzer hatte sie in seiner denkwürdigen Inszenierung zur 1200-Jahr-Feier des Klosters St. Johann kurzerhand dorthin bugsiert, weil sie im Machtspiel des Frankenkaisers durchaus eine Rolle einnahm.