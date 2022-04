Eine Familie ehrt ihren berühmten Vorfahren

von Jérôme Stern

Es ist nur ein kleines Medaillon, das am Haus beim Fischmarktplatz das Porträt des Komponisten Franz Curti (1854–1898) zeigt. Doch für die Familie Curti ist es ein grosser Moment. Denn mit einer Gedenkfeier vor dem Gebäude möchte sie am Dienstagabend auf das Franz Curti Festival Ende April einstimmen. So versammeln sich zahlreiche Mitglieder der Familie zusammen mit Vertretern aus Kultur und Politik vor dem Medaillon und lauschen den Ansprachen.