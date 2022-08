Ein wilder Haufen schafft zum 30. Mal Grossartiges

Es ist eine der Geschichten, wie sie das Bündner Kulturleben immer wieder einmal schreibt. Und doch ist sie alles andere als normal. Ein kleines Dorf stellt etwas in Eigenregie mit kleinem Budget auf die Beine, wofür Metropolen eine riesige Organisation einrichten und Millionen aufwerfen. Die Rede ist vom Filmfest in Malans. «Dass es so etwas überhaupt gibt, das ist einfach genial», sagt der Regisseur Julian M. Grünthal, der am ersten Wochenende der diesjährigen Ausgabe ­seinen Film «Sabotage» zeigen wird. «Und die machen das schon 30 Jahre.