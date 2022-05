Ein Unterengadiner Feiertag

Mitten in der tiefsten Zwischensaison, wenn die meisten Engadiner ihr noch kaum ergrüntes Tal für Ferien verlassen, hat in Sent am Freitag reges Treiben geherrscht. Der Grund für den ungewöhnlichen Aufmarsch von Besuchern ist im wohl berühmtesten Sohn des zur Gemeinde Scuol gehörenden Dörfchens zu suchen. Ein Star in der Kunstwelt war Not Vital schon lange, bevor sich die Bündner Regierung entschloss, ihm die höchste Ehre für Kulturschaffen im Kanton zuteilwerden zu lassen.