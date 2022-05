Ein Sommer voller Opern

Es war eine Art Gentlemen’s Agreement der Opernmacher in Graubünden. Zu den ungeraden Jahreszahlen pilgerten die Freunde grossen Musiktheaters nach Haldenstein, wo die Kammerphilharmonie Graubünden ein Werk aus der ersten Liga der Opernliteratur auf eine immer wieder neu und anders errichtete Bühne im Innenhof des Schlosses brachte. In den geraden Jahren hiess es, die Reise in die Surselva anzutreten.