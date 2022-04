Ein Pragmatiker mit musikalischem Hintersinn

Munter im 6/8-Takt flattert die Melodie auf, um dann in Terzen wieder hinabzuschaukeln. «La Tschitta» heisst das Lied, dessen Harmonik alsbald gewohnte Bahnen verlässt. Akkordrückungen, kanonhaftes Nacheilen und Tonrepetitionen – mit all dem hätte Gion Giusep Derungs seinen Chören einst nicht kommen dürfen. Als er Mitte der 1960er-Jahre vom Studium in Basel nach Graubünden zurückkam, mag sein Kopf voll kühner kompositorischer Ideen gewesen sein. Doch die Chorsängerinnen und -sänger in den Bündner Dörfern wollten vor allem eines: schön singen.