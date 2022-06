Ein Monolith in der Bündner Musikgeschichte

Der Knabe hockt auf der Kirchenbank, inmitten der anderen Gläubigen, die zur Messe in Sogn Vintschegn gekommen sind. Der Pfarrer zelebriert die Liturgie auf Lateinisch. Im Murmeln der Gebete schweift der Blick des Jungen über das Monumentalgemälde, das die Kirchenwand in Vella füllt: Giovanni Battista Macholinos «Seeschlacht von Lepanto» von 1656. Fast drei Jahrhunderte später, in den 1940ern, herrscht wieder ein Krieg in Europa, der Junge hat davon gehört.