Ein Maler, der sich konsequent auf die Landschaft konzentriert

von Andrin Schütz

Die grosse Tradition der Landschaftsmalerei, die bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eines der beliebtesten Genres in der bildenden Kunst war, wird heute nur noch selten künstlerisch gelebt und gepflegt. Dass das Motiv der Landschaft aber auch in unseren Tagen sowohl Künstler als auch Betrachter zu begeistern vermag, zeigt sich in den Arbeiten des 1950 in Buchen, Odenwald, geborenen Malers und Bildhauers Joachim Wörner, der seine Werke derzeit in der Galerie Edition Z in Chur zeigt.