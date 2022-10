Ein letzter Salut für den umtriebigen «Muzzambo»

Treibende Turbo-Ska-Rhythmen, freche Bläsereinwürfe und die fröhliche Stimme eines Mannes, der von «Meu amigo Charlie Brown» singt: Mit dieser partytauglichen Coverversion des brasilianischen Originals von 1975 eröffnet die Band Skafari ihre dritte und jüngste CD «Too much is not enough». Es wird die Letzte sein, auf der Michael «Mike» Muzzarelli gesungen und Gitarre gespielt hat; denn der Bandgründer, Sänger und Musiker ist nicht mehr. Am 20. September des vergangenen Jahres verstarb er an den Folgen einer Krebserkrankung.