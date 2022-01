Diese «Rolle» spielt der Kanton bei der SRF-Krimiproduktion

Von Lisa Leonardy und Patric Kees

Seit fast fünf Jahren wird die Schweizer Fernsehserie Wilder im Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ausgestrahlt. Viele Drehorte der beliebten Krimiserie befinden sich im Glarnerland. Obwohl die Geschichten eigentlich in fiktiven Dörfern im Jura und Berner Oberland spielen, wurden etliche Szenen der ersten und vierten Staffel auf dem Urnerboden, im Hotel Sardona in Elm, in Mollis, in der Bar «Route 66» in Glarus, im Klöntal und an weiteren Glarner Schauplätzen gedreht.