Diese Oscar-Kandidaten könnt ihr bereits zu Hause streamen

Kein Film ist bei den diesjährigen Oscars so häufig nominiert wie «The Power Of The Dog». Der neuste Western-Streifen aus dem Hause Netflix erzählt die Geschichte des tyrannischen Phil, der in seinem Selbsthass seine Schwägerin und ihren Sohn terrorisiert – und selbst mit seiner eigener Sexualität zu kämpfen hat. Der Spätwestern mit Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst und Jesse Plemons führt mit zwölf Nominierungen das Oscar-Feld an und läuft nicht nur in den Kinos, sondern auch auf Netflix.