Diese Comicverfilmungen erwarten euch noch bis Ende Jahr

Nach den Filmen «The Batman» und «DC League Of Superpets» und den neuen Serien wie «Peacemaker», «Naomi» und «The Sandman» geht es der Konkurrent Marvel gegen Ende des Jahres etwas gemächlicher an – und das wohl aus Kostengründen. Seit der Umstrukturierung des Warner-Bros.-Konzerns zu Warner Bros. Discovery soll das Studio laut dem Insider Borys Kit nicht über genügend Geld verfügen, um dieses Jahr «Shazam! Fury Of The Gods» anlaufen zu lassen. Gemäss dem Regisseur David F. Sandberg möchte man aber dem kommenden Blockbuster «Avatar: The Way Of Water» aus dem Weg gehen. Die Fortsetzung von «Shazam!» aus dem Jahr 2019 hätte am 16. Dezember 2022 in den Kinos anlaufen sollen und wurde nun auf den nächsten Frühling verschoben. Der Kinostart von «Black Adam» bleibt jedoch unberührt.