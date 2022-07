Diese Bündner und Glarner Openair-Kinos sind ein Besuch wert

Unterhalb des Fürstenwaldes geht das Churer Openair-Kino Kinoa in seine zweite Runde. Vom 5. bis zum 28. August werden 28 Filme gezeigt. Von Blockbustern wie «No Time to die» oder «Spider-Man: No Way Home, über Klassiker wie «Pulp Fiction» bis hin zu Dokumentarfilmen aus dem In- und Ausland. Bei «Straight Outta Compton», «Dancer in the Dark» und «Loving Vincent» darf sich die Zuschauerschaft ausserdem auf Livekonzerte freuen. Vor Ort können Stühle gemietet oder eigene Sitzmöglichkeiten mitgebracht werden.