Die wohl grösste Plattentaufe des Jahres steht an

Als ehemaliger Teil des ursprünglichen Breitbild-Kollektivs entdeckte LIV die Rapmusik schon sehr früh für sich. Nach ersten eigenen Releases konnte er 2006 die inoffizielle Schweizer Meisterschaft im Freestyle-Battle-Rap, das Ultimate MC Battle in Bern, für sich entscheiden und gewann in dieser Zeit so gut wie jeden Contest.