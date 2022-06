Die wohl beste Marvel-Serie feiert ihr Comeback

«Daredevil» erzählt die Geschichte von Matt Murdock (Charlie Cox) aus dem New Yorker Armenviertel Hell’s Kitchen, der in seiner Kindheit durch einen Unfall sein Augenlicht verloren hat. Bei dem Unglück wurden aber auch Chemikalien freigesetzt, die Murdocks andere Sinne unnatürlich schärften. So zum Beispiel kann er den Herzschlag eines Menschen hören, selbst wenn sich diese in anderen Gebäuden befinden. Schnell findet der Anwalt seine wahre Berufung und streift unter seinem Pseudonym Daredevil durch die Strassen New Yorks und beschützt seine Mitmenschen.