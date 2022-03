Die Theaterwelt trifft sich in Chur

Der früheren Direktorin des Theaters Chur ist die Freude anzumerken. Ute Haferburg, inzwischen Geschäftsführerin des Kulturplatz Davos und demnächst Intendantin des Theaters Casino Zug, hat in den Weinbauort Fläsch geladen, um Grosses zu verkünden. Mit ihr am Tisch des improvisierten Konferenzraumes sitzt Thomas Spieckermann, der Intendant des TAK Theaters Liechtenstein, der es aus Schaan ungefähr gleich weit hierher hatte, wie seine Kollegen aus Chur. Zusammen will man vom 18. bis 22. Mai Gastgeber sein für das 9.