Die Aufbauarbeiten für das Quellrock sind in vollem Gange

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kommt am 24. und 25. Juni wieder Leben in die Burgruine Freudenberg oberhalb von Bad Ragaz. Die Aufbauarbeiten für das traditionelle Quellrock Open Air haben eine Woche früher als geplant begonnen. Grund ist laut den Veranstaltern die «BAR78», welche in diesem Jahr das erste Mal auf dem Festgelände stehen wird. Die Bar werde sehr gross. Das sehe man schon an den ersten Materialtransporten.