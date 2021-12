Der Trost des Gesanges in aller Herrgottsfrühe

Die Umstände dieses Kulturerlebnisses setzen überraschende Erinnerungen frei. Da ist die freudige Erregung des Berggängers, der in stockdunkler Nacht die Hütte verlässt, um im Schein der Stirnlampe dem Gipfel zuzustreben. Oder die ferne Kindheit im ländlich-katholischen Gebiet, als der Gang zur Frühmesse vor dem Morgengrauen noch üblich war. Welche Gedanken auch immer die Menschen begleitet haben, die sich am Donnerstag um 4.45 Uhr noch vor allen Pendlern in Chur, Thusis oder St. Moritz zu den Postautostationen aufmachten – sie wussten, dass sie etwas ganz Besonderes erwartet.