Der Preisträger hinterlässt mit seiner Kunst nur feine Spuren

Wenn jemand einen Preis stifte, dann solle er es mit dem tun, was er am besten könne. So hat Stephan Kunz, künstlerischer Direktor des Bündner Kunstmuseums in Chur, in der kleinen Feier am Donnerstagabend erklärt, warum der geehrte Künstler Pascal Lampert aus Sta. Maria jetzt hier nicht viel Geld oder einen grosszügigen Atelieraufenthalt erhalte. Der Preis des Bündner Kunstvereins besteht vielmehr in einer Publikation und einer Ausstellung.