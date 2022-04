Der neue Marvel-Antiheld leidet an dissoziativer Identitätsstörung

Seit dem 30. März läuft auf Disney Plus die neue Marvel-Serie «Moon Knight». Somit ist sie nach «Wanda Vision», «The Falcon And The Winter Soldier», «Loki», «What If» und «Hawkeye» bereits die sechste Serie, die im Marvel Cinematic Universe (MCU) spielt. Die Serie macht aber einiges anders. Zum Beispiel lernen wir mit Moon Knight, gespielt von Oscar Isaac, eine völlig neue Figur im MCU kennen. Ausserdem sind die Figuren in der Serie verkopfter und komplexer gehalten und die Serie schlägt eine deutlich düsterere Tonalität an, als was man bisher von Marvel gewohnt war. Und im Gegensatz zu «Wanda Vision» oder «Loki» braucht man für die Serie keinerlei Vorwissen, da sie auf keinem vorangegangenen Film aufbaut.