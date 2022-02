Der «kleine Hansli» staunt über den Literaturpreis

Ihn hatte wohl kaum jemand auf der Liste für den diesjährigen Schweizer Literaturpreis: Reto Hänny, vor 74 Jahren als Bergbauernbub in Tschappina auf die Welt gekommen, als Schüler in Chur zur Sprache gefunden und seit dem Debüt «Ruch» 1979 als Schriftsteller arbeitend, ist nie einer gewesen, der den Markt regelmässig mit seiner Produktion bedient hat. Am wenigsten dürfte Graubünden, das für Hännys Werk der Dreh- und Angelpunkt ist, mit der grossen Ehre für einen «von hier» gerechnet haben. Denn offizielle Wertschätzung ist ihm hier all die Jahre erstaunlich wenig zuteilgeworden.