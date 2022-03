Der Kantonspreis geht an einen Weltenbummler

Mit seinen 74 Jahren ist der Bildhauer, Grafiker, Maler und Architekt Not Vital genau im richtigen Kulturpreisalter. Lange genug tätig, um ein beachtliches Werk geschaffen zu haben – aber (nomen est omen) vital genug, um weitere Projekte zu realisieren. Buchstäblich überall auf der Welt. Am Tag der Bekanntgabe des Preises weilt der Unterengadiner in Rio de Janeiro, beschäftigt mit dem Umbau seines dortigen Ateliers. Ein Handy besitzt er nicht, doch E-Mails beantwortet er angeblich innert nützlicher Frist. Na, mal sehen.