Den Stein zu Mehl, das Mehl zu Brot

Kurz vor Weihnachten traf ein Buch in der Kulturredaktion ein. Absender war der Antiquar, Liedermacher und Verleger Walter Lietha, der eine Neuerscheinung seines Calven-Verlags schickte: den Lyrikband «Das brennende Kind», erschienen in einer bibliophilen Ausgabe von 120 nummerierten Exemplaren, unpaginiert, auf Büttenpapier, gesetzt in Bodoni. «Hier spricht eine Stimme in unerwarteter Deutlichkeit und Kraft in die Verworrenheit unserer Tage», pries Walter Lietha den Dichter an und schrieb von einer «hoffnungsvollen Erstveröffentlichung eines jungen Poeten aus Graubünden».